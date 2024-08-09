T.C. ALANYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ALANYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2023/611 Esas
KARAR NO : 2024/322
Gece Vakti Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma Ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2024 tarihli ilamı ile maddesi gereğince sanıklar AZAMJON KHOLMATOV, DOSTON TURDIEV, DOSTON TURDIEV cezalandırılmasına karar verilmiş olup, dosya kapsamında müşteki olarak bulunan yabancı uyruklu, Tagır ve Zarıfa oğlu, 26/11/1974 doğumlu, RUSLAN RAKHMATULIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.08.2024
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Basın No: ILN02074273