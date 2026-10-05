T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/113 ESAS; Davacı Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Davalılar Turgut Demirçi, Şahin Demirçi, Necati Demirçi ve Fadime Kara aleyhine dava konusu Adana İli, Aladağ İlçesi, Köprücük Mahallesi, 141,24 m² yüz ölçümlü 977 ada 717 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kurum adına tesciline ilişkin kamulaştırmayı yapan kurum tarafından 31/08/2026 tarihinde mahkememizin yukarıda dosya esas numarası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın kurum adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Aladağ Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davanın duruşmasının Aladağ Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereği ilan olunur. 07.09.2026

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Basın No: ILN02561340