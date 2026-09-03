T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/196 Esas

DAVALI : SALİH AKÇAY

Mahkememizde açılan Samsun İli Alaçam İlçesi Doyran Mahallesi 734 parsel, Alaçam İlçesi Gökçeboğaz Mahallesi 1024, 1048,1049, 332, 877, 2258 ve 2259 parsel sayılı taşınmazları ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında tüm aramalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemeyen ve elde edilen yurt dışı adreslerinin hiçbirinde kendisine ulaşılamayan davalı Salih Akçay'a dava dilekçesi ekli davetiye tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu madde 28 uyarınca ilanen tebligat yapılması gerekmiştir.

Davalı Salih Akçay;

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz, aksi halde HMK 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde öne sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve HMK 147/2 gereği yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Yukarıda esas numarası yazılı olan ortaklığın giderilmesi davasında mahkememizce belirlenen 07/12/2026 günü saat 09:10'da duruşma yapılacak olup duruşmaya gelmeden önce sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 14/07/2026

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Basın No: ILN02538538