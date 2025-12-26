T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/217 Esas

12.05.2025

YILMAZ EREN ile FATMA - arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen "43*******08 TC kimlik numaralı SAMSUN ili, ALAÇAM ilçesi, KIZLAN mah/köy, nüfusa kayıtlı, VELİ kızı Fatma ve 43*******82 TC kimlik numaralı SAMSUN ili, ALAÇAM ilçesi, KIZLAN nüfusa kayıtlı, ALİ ve FATMA oğlu Nasuh'un TMK'nın 32. Maddesi 2. Fıkrası gereğince hayatta olup olmadıklarının tespitine yönelik; kişilerin bizzat başvurması ya da kişiyi gören, tanıyan ve hayatta olduğuna dair bilgisi olan kimselerin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇERİSİNDE mahkememiz 2024/217 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, mahkememize müracaat olmadığı takdirde gaiplik kararı verileceği ilanen duyurulur." 12/05/2025

Basın No: ILN02369611