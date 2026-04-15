T.C. AKYURT İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/165 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/165 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Akyurt İlçe, SARACALAR Mahalle/Köy, 1588 Ada, 1 Parsel, 66 Nolu Bağımsız Bölüm Akyurt Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarının incelenmesinden 8.000,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 197/8000 arsa paylı olarak Zemin+Asma Kat 66 nolu bağımsız bölüm mesken kayıtlıdır. Tamamının BARIŞ BİYE TEKSTİL AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı olduğu ve taşınmazın üzerinde takyidatlar olduğu görülmüştür.Emsal:1.00 Yençok:20 Katlıdır. İmar planında belirtilmeyen hususlarda onaylı imar plan notları, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerli olduğu anlaşılmıştır. Saracalar mahallesi 50. Cadde (Özal Bulvarı) üzerinde olup ofis binası olarak yer almaktadır. Bina bodrum, zemin, asma kat, 1.2.3.4. normal kat olarak yapılmıştır. Zemin+Asma Kat 66 Numaralı Dükkanın Hali Hazır Durumu: Dükkanın brüt alanı yaklaşık 141,00 m² dir. Dükkanın net alanı yaklaşık 134,51 m² dir.

Zeminler şap beton kaplıdır. Duvarları ve tavanı boyasızdır. Asma kata çıkan merdiven yoktur.

Tefrişatları bulunmamaktadır. Doğramalar kompozit malzemeden mamul olup camı vardır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, doğalgaz gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Yapı inşaat yapım tarzı yönünden 3. Sınıf B gurubu yapı (Konutlar için üç kattan fazla asansörlü Yapı Yüksekliği 21,50 metreye kadar olan yapılar) kategorisinde sınıflandırılmıştır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon ve doğalgaz gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur. Taşınmaz keşif anında boş durumda olup natamam durumdadır. Fiili durumu dükkândır. Faydalı (Net) kullanım alanı: 6 Nolu Bağımsız Bölüm=134,51 m² Mevcut Kullanım Durumu: Boş Ruhsat Tarihi: 05.06.2023

Satışı Hazırlayan İlgili : Akyurt İcra Müdürü Saltuk Buğra KILIÇ

Adresi : Saracalar Mahallesi 50. Cadde (Özal Bulvarı) No:37Akyurt / ANKARA

Yüzölçümü : 8.000 m2

Arsa Payı : 197

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 11.985.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Türkiye Elektrik a.ş 30/05/2025 tarih - 9250 yev kira sözleşmesi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:31

10/04/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02446591