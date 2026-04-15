T.C. AKYURT İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/459 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/459 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Akyurt İlçe, BALIKHİSAR-İMAR Mahalle/Köy, 1555 Ada, 23 Parsel, 110 Nolu Bağımsız Bölüm Akyurt İlçesi, Balıkhisar İmar Mahallesi Özal Bulvarı B Blok No:361/110Söz konusu parselin üzerinde, bodrum1,bodrum 2,zemin,1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. Normal kattan oluşan 15 Katlı Yapı bulunmaktadır. Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarının incelenmesinden 80.814,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 44/80814 arsa paylı olarak B Blok 7.Normal Kat 110 nolu bağımsız bölüm Büro kayıtlıdır. Meskenin dış kapısı çelik kapıdır. Mesken; büro odası+mutfak,2 adet oda ,banyo+wc,banyo ve 1 adet balkon hacimlerinden ibarettir. Büro odası+Mutfak zemini laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı duvar kağıtlıdır. Pencereler pvc ve ısı camlı ve Kapısı lake kapıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Salonun bir köşesinde mutfak bulunmakta olup Mutfağın zemini laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı duvar kağıtlıdır. Mutfakta mutfak dolabı ve mermerit tezgâh mevcut olup tezgâh arası fayanslıdır. Odaların zemini laminat parke, duvarları ve tavanı duvar kağıtlıdır. Pencereler pvc ve ısı camlı ve Kapısı lake kapıdır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Banyo+Wc zemini kalebodur kaplı, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Tavanı alüminyum asma tavandır. Kapısı lake kapıdır. Banyo zemini kalebodur kaplı, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Tavanı alüminyum asma tavandır. Kapısı lake kapıdır. Balkona büro odası+mutfaktan çıkılmaktadır. Zemini kalebodurkaplı, paslanmaz arası cam korkulukları bulunmaktadır. Meskenin Brüt alanı yaklaşık 87,66 m²dir. Meskenin net alanı yaklaşık 76,97 m²dir. Isınma sistemi doğalgazlıdır. Bina yaklaşık 1 yıllıktır. Ortak kullanım alanları natamam durumdadır. İç yapısı: İyi Faydalı (Net) kullanım alanı: B Blok 110 Nolu Bağımsız Bölüm=66,85 m² Mevcut Kullanım Durumu: Boş Ruhsat Tarihi: 31.12.2018 Satış Hazırlayan İlgili : Akyurt İcra Müdürü Saltuk Buğra KILIÇ

Adresi : Akyurt İlçesi, Balıkhisar İmar Mahallesi Özal Bulvarı B Blok No:361/110 Akyurt / ANKARA

Yüzölçümü : 80.814 m2

Arsa Payı : 44

İmar Durumu :Belediyeden sorulur.

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:33

10/04/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02446598