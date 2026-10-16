T.C. AKYAZI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/7 Tereke Tasfiye

13/10/2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve ALACAKLILARI DAVET İLANI

Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesi 08/12/2025 tarih ve 2024/11 Tereke esas, 2025/16 karar sayılı ilamı ile muris İrfan ÇELİK'in terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.



#ilangovtr

Basın No: ILN02570657