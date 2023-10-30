T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/1364 Esas



Davacılar İsmail Aydeniz, Ahmet Aydeniz ve Mehmet Aydeniz tarafından Akyazı Mal Müdürlüğü aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Dava dilekçesinde; Sakarya ili Akyazı ilçesi Harunusta Mah 109 ada, 2 parsel (eski 556 parsel) parsel sayılı,1126 m² miktarında fındık bahçesi vasfındaki taşınmazın Orman Kadastrosu ve 2/B çalışmalarında Maliye Hazinesi adına tescil edildiğini, tespit çalışmaları esnasında taşınmazın kimler tarafından kullanıldığına dair bir şerh verilmediğini, dava konusu taşınmazın 40 yılı aşkın süredir davacıların kullanımında ve zilyetliğinde olduğunu, bu nedenlerle dava konusu taşınmazın davacıların kullanımında ve zilyetliğinde olduğunun tespiti ile tapu kütüğüne bu şekilde şerh düşülmesine karar verilmesini talep etmiştir.



İş bu dava konusunun TMK 713/4 ve 5. Maddeleri gereğince gazetede ve taşınmazın bulunduğu belediye aracılığı ile ilanına karar verilmiş olup,

Dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak itirazı olanların iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten sonra gelen üç ay ( 3 ay ) içerisinde mahkememizin 2022/1364 Esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilan olunur.12/10/2023



Hakim 234387

Bervin KARAKUŞ

#ilangovtr

Basın No: ILN01920182