T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/179 Esas

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;

Manavgat-Alanya Ayr. Akseki Yolu Bl.Hd. Devlet Yolu,Manavgat-Akseki Ayr. İbradı Başlar İl Yolu, Serik-Manavgat Ayr. Taşağıl Beydiğin -3. Bl.Hd.Devlet Yolu projesi yapımı nedeniyle 17/07/2017 tarih ve 2017/299, 25/06/2015 tarih 2015/196 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Akseki şubesine yatırılacağı,

E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 09/01/2024

DOSYA DAVALI İLÇE- MAHALLE ADA/PARSEL 2023/179 Adil Özçelik Ve Diğerleri Akseki /Büyükalan 106/1 2023/180 Şakir Hilmi ÜNSAL Akseki/Büyükalan 106/2 2023/181 Ali TOPALOĞLU ve Diğerleri Akseki/ Büyükalan 106/3 2023/182 Fatma YİĞİT ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 106/6 2023/183 Ziya ZENGİN Akseki/Büyükalan 107/8 2023/184 Hasan KÖSTEPEN Akseki/Büyükalan 107/11 2023/185 AYŞE AKKÖSTEPEN Akseki/Büyükalan 107/41 2023/186 Gülizar ÖZTÜRK ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 107/43 2023/187 Doğan SARIOĞLU ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 107/45 2023/188 Vahit Mehmet ÇAKIR Akseki/Büyükalan 107/49 2023/189 Hasan ERDEMİR Akseki/Büyükalan 107/53 2023/190 Ayla ÖZCAN ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 107/55

154/118 2023/191 Bekir BAYRAKTAR ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 108/22 2023/192 Güllü ERDOĞAN ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 108/24 2023/193 Tevfik YÜKSEL Akseki/Büyükalan 108/28 2023/194 Ayşe SERMERCİOĞLU ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 108/30 2023/195 Belkıs AMASYA ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 109/43 2023/196 Ali KATIRCIOĞLU Akseki/Büyükalan 109/45 2023/197 Hasan ÖZCAN ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 109/39 2023/198 Asuman SAĞCAN ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 109/14 2023/199 Hasan MUTLU ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 109/13 2023/200 Düriye USLU Akseki/Alaçeşme 112/39 2023/201 Gülşen UZUN Akseki/Alaçeşme 112/119

112/120 2023/202 Hacer KOCUK ve Diğerleri Akseki/Bucakkışla 119/129 2023/203 Ahmet Atilla UYSAL ve Diğerleri Akseki/Bucakkışla 119/132 2023/204 Mustafa ÖZEN ve Diğerleri Akseki/Bucakkışla 119/135 2023/205 Mehmet KAPLAN Akseki/Bucakkışla 122/6 2023/206 Adem KARA ve Diğerleri Akseki/Bucakkışla 123/4 2023/207 Mehmet Nuri BAŞGÖR Akseki/Bucakkışla 124/14 2023/208 Nilgün KUYUCUOĞLU ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 157/147

158/78 2023/209 Ahmet UYSAL Akseki/Büyükalan 115/25 2023/210 Gülser GÖKSOY ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 115/27 2023/211 Ahmet YILDIZ Akseki/Büyükalan 115/29 2023/212 Ahmet KİRPİ ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 115/31 2023/213 Fatma KAYAHAN ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 115/33 2023/214 Ahmet ATALAY ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 117/123

117/92 2023/215 Abdulkadir BAŞÇI ve Diğerleri Akseki/Alaçeşme 128/46 2023/216 Ayşe AKKOCA ve Diğerleri Akseki/Alaçeşme 128/52 2023/217 Celalettin GÜVEN Akseki/Alaçeşme 128/58 2023/218 Emine KÖSEOĞLU Akseki/Alaçeşme 128/60 2023/219 Kübra ÇAYLI ve Diğerleri Akseki/Alaçeşme 128/62 2023/220 Hatice OKUTMAN Akseki/Bucakkışla 133/57 2023/221 Ali DOĞAN ve Diğerleri Akseki/Bucakkışla 133/60 2023/222 Menevşe ERDOĞAN ve Diğerleri Akseki/Bucakkışla 133/62 2023/223 Veysel REŞİTOĞLU Akseki/Bucakkışla 133/64

133/12

133/13 2023/226 Ali SESLİOĞLU ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 109/27 2023/227 Ali KAÇICI ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 109/31 2023/228 Emine ALEMDAR Akseki/Büyükalan 109/51 2023/229 Mustafa ÜNAL Akseki/Büyükalan 109/53 2023/230 Ali KOÇAK ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 116/77 2023/231 Asuman SAĞCAN ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 117/83 2023/232 Fatma KAYAKÜÇÜK Akseki/Büyükalan 117/125 2023/233 Figen USLU ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 154/5 2023/234 Ahmet KİRPİ ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 154/120 2023/235 Ayşe YILDIRIM ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 154/122 2023/236 Ömer YILMAZ ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 154/126 2023/237 Feyzullah YILMAZ Akseki/Büyükalan 157/143 2023/238 Ayla ÖZCAN ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 157/145 2023/239 Fatma Naile KUTLU ve Diğerleri Akseki/Büyükalan 158/80 2023/240 Ali ÖZDEMİR Akseki/Akşahap 185/6 2023/241 Fatma UYAR Akseki/Akşahap 188/28 2023/242 Güldane AKTAŞ Akseki/Akşahap 188/30 2023/243 Ayşe AKBULUT ve Diğerleri Akseki/Akşahap 188/34 2023/244 Emine SOYSAL ve Diğerleri Akseki/Akşahap 188/36 2023/245 Mustafa KOCA ve Diğerleri Akseki /Akşahap 188/42 2023/246 Nevzat AKTAŞ ve Diğeri Akseki/Akşahap 190/18 2023/247 Mümine ŞENCAN ve Diğerleri Akseki/Akşahap 190/20 2023/248 Ali EROL ve Diğeri Akseki/Akşahap 190/22 2023/249 Ayşe ARDIN ve Diğerleri Akseki/Akşahap 190/16

190/26 2023/250 Mehmet ÇOLAK Akseki/Akşahap 195/37 2023/255 İLKER KOÇAK ve Diğeri İbradı/Yukarımahalle 576/5 2023/256 Enver KAHYA ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 575/3 2023/257 Diğdem KOÇAK İbradı/Yukarımahalle 597/3 2023/258 Hasan Rahmi TEKİNAY İbradı/Aşağımahalle 812/1 2023/259 Ali Rıza ŞAVLU ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 427/2

428/5 2023/260 Akın KOÇAK ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 433/4 2023/261 Ali Erkan ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 549/11 2023/262 Sakip Büyükkara İbradı/Yukarımahalle 557/3 2023/263 Cemal KAYA ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 564/26 2023/264 Sevim GÖKHAN ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 564/29

564/30 2023/265 Ali Nuri GİRAY

Ve diğerleri İbradı/Yukarımahalle 564/34 2023/266 Sabriye SARITAŞ İbradı/Yukarımahalle 564/44 2023/267 Şakir SARITAŞ İbradı/Yukarımahalle 564/46---566/6 2023/268 Ahmet SARITAŞ İbradı/Yukarımahalle 564/48 2023/269 Abdullah ŞENCAN ve diğerleri Akseki/Akşahap 195/43 2023/270 Ayşe ARGIN ve diğerleri Akseki/Akşahap 199/5 2023/271 Burhan SARITAŞ İbradı/Çukurviran 523/5 2023/272 Adem KOCAKULAK ve diğerleri İbradı/Çukurviran 524/3

528/19 2023/273 Kerem KOCAKULAK ve diğerleri İbradı/Çukurviran 534/20 2023/274 Adem KOCAKULAK ve Diğerleri İbradı/Çukurviran 534/22 2023/275 Ahmet ERKAN ve Diğerleri İbradı/Çukurviran 528/17

530/2

534/24

536/21 2023/276 Abdullah ÇAVUŞOĞLU ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 420/5 2023/277 Ahmet BÜYÜKKARA ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 422/8 2023/278 Naciye KOCAACAR ve Diğerleri İbradı/Yukarımahalle 426/4 2023/285 Ali KATIRCIOĞLU Akseki/Büyükalan 159/146

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Basın No: ILN01968769