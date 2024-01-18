T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;
Manavgat-Alanya Ayr. Akseki Yolu Bl.Hd. Devlet Yolu,Manavgat-Akseki Ayr. İbradı Başlar İl Yolu, Serik-Manavgat Ayr. Taşağıl Beydiğin -3. Bl.Hd.Devlet Yolu projesi yapımı nedeniyle 17/07/2017 tarih ve 2017/299, 25/06/2015 tarih 2015/196 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,
B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne
C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Akseki şubesine yatırılacağı,
E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 09/01/2024
|DOSYA
|DAVALI
|İLÇE- MAHALLE
|ADA/PARSEL
|2023/179
|Adil Özçelik Ve Diğerleri
|Akseki /Büyükalan
|106/1
|2023/180
|Şakir Hilmi ÜNSAL
|Akseki/Büyükalan
|106/2
|2023/181
|Ali TOPALOĞLU ve Diğerleri
|Akseki/ Büyükalan
|106/3
|2023/182
|Fatma YİĞİT ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|106/6
|2023/183
|Ziya ZENGİN
|Akseki/Büyükalan
|107/8
|2023/184
|Hasan KÖSTEPEN
|Akseki/Büyükalan
|107/11
|2023/185
|AYŞE AKKÖSTEPEN
|Akseki/Büyükalan
|107/41
|2023/186
|Gülizar ÖZTÜRK ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|107/43
|2023/187
|Doğan SARIOĞLU ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|107/45
|2023/188
|Vahit Mehmet ÇAKIR
|Akseki/Büyükalan
|107/49
|2023/189
|Hasan ERDEMİR
|Akseki/Büyükalan
|107/53
|2023/190
|Ayla ÖZCAN ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|107/55
154/118
|2023/191
|Bekir BAYRAKTAR ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|108/22
|2023/192
|Güllü ERDOĞAN ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|108/24
|2023/193
|Tevfik YÜKSEL
|Akseki/Büyükalan
|108/28
|2023/194
|Ayşe SERMERCİOĞLU ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|108/30
|2023/195
|Belkıs AMASYA ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|109/43
|2023/196
|Ali KATIRCIOĞLU
|Akseki/Büyükalan
|109/45
|2023/197
|Hasan ÖZCAN ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|109/39
|2023/198
|Asuman SAĞCAN ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|109/14
|2023/199
|Hasan MUTLU ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|109/13
|2023/200
|Düriye USLU
|Akseki/Alaçeşme
|112/39
|2023/201
|Gülşen UZUN
|Akseki/Alaçeşme
|112/119
112/120
|2023/202
|Hacer KOCUK ve Diğerleri
|Akseki/Bucakkışla
|119/129
|2023/203
|Ahmet Atilla UYSAL ve Diğerleri
|Akseki/Bucakkışla
|119/132
|2023/204
|Mustafa ÖZEN ve Diğerleri
|Akseki/Bucakkışla
|119/135
|2023/205
|Mehmet KAPLAN
|Akseki/Bucakkışla
|122/6
|2023/206
|Adem KARA ve Diğerleri
|Akseki/Bucakkışla
|123/4
|2023/207
|Mehmet Nuri BAŞGÖR
|Akseki/Bucakkışla
|124/14
|2023/208
|Nilgün KUYUCUOĞLU ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|157/147
158/78
|2023/209
|Ahmet UYSAL
|Akseki/Büyükalan
|115/25
|2023/210
|Gülser GÖKSOY ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|115/27
|2023/211
|Ahmet YILDIZ
|Akseki/Büyükalan
|115/29
|2023/212
|Ahmet KİRPİ ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|115/31
|2023/213
|Fatma KAYAHAN ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|115/33
|2023/214
|Ahmet ATALAY ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|117/123
117/92
|2023/215
|Abdulkadir BAŞÇI ve Diğerleri
|Akseki/Alaçeşme
|128/46
|2023/216
|Ayşe AKKOCA ve Diğerleri
|Akseki/Alaçeşme
|128/52
|2023/217
|Celalettin GÜVEN
|Akseki/Alaçeşme
|128/58
|2023/218
|Emine KÖSEOĞLU
|Akseki/Alaçeşme
|128/60
|2023/219
|Kübra ÇAYLI ve Diğerleri
|Akseki/Alaçeşme
|128/62
|2023/220
|Hatice OKUTMAN
|Akseki/Bucakkışla
|133/57
|2023/221
|Ali DOĞAN ve Diğerleri
|Akseki/Bucakkışla
|133/60
|2023/222
|Menevşe ERDOĞAN ve Diğerleri
|Akseki/Bucakkışla
|133/62
|2023/223
|Veysel REŞİTOĞLU
|Akseki/Bucakkışla
|133/64
133/12
133/13
|2023/226
|Ali SESLİOĞLU ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|109/27
|2023/227
|Ali KAÇICI ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|109/31
|2023/228
|Emine ALEMDAR
|Akseki/Büyükalan
|109/51
|2023/229
|Mustafa ÜNAL
|Akseki/Büyükalan
|109/53
|2023/230
|Ali KOÇAK ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|116/77
|2023/231
|Asuman SAĞCAN ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|117/83
|2023/232
|Fatma KAYAKÜÇÜK
|Akseki/Büyükalan
|117/125
|2023/233
|Figen USLU ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|154/5
|2023/234
|Ahmet KİRPİ ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|154/120
|2023/235
|Ayşe YILDIRIM ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|154/122
|2023/236
|Ömer YILMAZ ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|154/126
|2023/237
|Feyzullah YILMAZ
|Akseki/Büyükalan
|157/143
|2023/238
|Ayla ÖZCAN ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|157/145
|2023/239
|Fatma Naile KUTLU ve Diğerleri
|Akseki/Büyükalan
|158/80
|2023/240
|Ali ÖZDEMİR
|Akseki/Akşahap
|185/6
|2023/241
|Fatma UYAR
|Akseki/Akşahap
|188/28
|2023/242
|Güldane AKTAŞ
|Akseki/Akşahap
|188/30
|2023/243
|Ayşe AKBULUT ve Diğerleri
|Akseki/Akşahap
|188/34
|2023/244
|Emine SOYSAL ve Diğerleri
|Akseki/Akşahap
|188/36
|2023/245
|Mustafa KOCA ve Diğerleri
|Akseki /Akşahap
|188/42
|2023/246
|Nevzat AKTAŞ ve Diğeri
|Akseki/Akşahap
|190/18
|2023/247
|Mümine ŞENCAN ve Diğerleri
|Akseki/Akşahap
|190/20
|2023/248
|Ali EROL ve Diğeri
|Akseki/Akşahap
|190/22
|2023/249
|Ayşe ARDIN ve Diğerleri
|Akseki/Akşahap
|190/16
190/26
|2023/250
|Mehmet ÇOLAK
|Akseki/Akşahap
|195/37
|2023/255
|İLKER KOÇAK ve Diğeri
|İbradı/Yukarımahalle
|576/5
|2023/256
|Enver KAHYA ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|575/3
|2023/257
|Diğdem KOÇAK
|İbradı/Yukarımahalle
|597/3
|2023/258
|Hasan Rahmi TEKİNAY
|İbradı/Aşağımahalle
|812/1
|2023/259
|Ali Rıza ŞAVLU ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|427/2
428/5
|2023/260
|Akın KOÇAK ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|433/4
|2023/261
|Ali Erkan ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|549/11
|2023/262
|Sakip Büyükkara
|İbradı/Yukarımahalle
|557/3
|2023/263
|Cemal KAYA ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|564/26
|2023/264
|Sevim GÖKHAN ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|564/29
564/30
|2023/265
|Ali Nuri GİRAY
Ve diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|564/34
|2023/266
|Sabriye SARITAŞ
|İbradı/Yukarımahalle
|564/44
|2023/267
|Şakir SARITAŞ
|İbradı/Yukarımahalle
|564/46---566/6
|2023/268
|Ahmet SARITAŞ
|İbradı/Yukarımahalle
|564/48
|2023/269
|Abdullah ŞENCAN ve diğerleri
|Akseki/Akşahap
|195/43
|2023/270
|Ayşe ARGIN ve diğerleri
|Akseki/Akşahap
|199/5
|2023/271
|Burhan SARITAŞ
|İbradı/Çukurviran
|523/5
|2023/272
|Adem KOCAKULAK ve diğerleri
|İbradı/Çukurviran
|524/3
528/19
|2023/273
|Kerem KOCAKULAK ve diğerleri
|İbradı/Çukurviran
|534/20
|2023/274
|Adem KOCAKULAK ve Diğerleri
|İbradı/Çukurviran
|534/22
|2023/275
|Ahmet ERKAN ve Diğerleri
|İbradı/Çukurviran
|528/17
530/2
534/24
536/21
|2023/276
|Abdullah ÇAVUŞOĞLU ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|420/5
|2023/277
|Ahmet BÜYÜKKARA ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|422/8
|2023/278
|Naciye KOCAACAR ve Diğerleri
|İbradı/Yukarımahalle
|426/4
|2023/285
|Ali KATIRCIOĞLU
|Akseki/Büyükalan
|159/146
#ilangovtr
Basın No: ILN01968769