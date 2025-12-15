T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/746 Esas

17.11.2025

Konu : gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Konya İli, Akşehir İlçesi, İstasyon Mah. 329 ara 36 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu yerde gaipliği istenen Sabriye kocası Ömer adındaki hissedarın tanınmadığını ve kendisinin nerede olduğunu bilmediklerini, gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Yukarıda ismi yazılı gaip olduğu bildirilen Sabriye kocası Ömer adındaki kişinin hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 AY (6 ay) içinde mahkememizin 2023/746 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur. 17.11.2025

GAİP:

Sabriye kocası Ömer

