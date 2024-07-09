T.C. AKŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/747 Esas

03/07/2024



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar gereğince;

Konya ili Akşehir ilçesi Yarenler Mah. 439 ada 45 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak görünen Hacı Ali Kızı Hacere Fatma ve Hacı İsa oğlu Ali'nin kim olduğu yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeniyle Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1214 esas sayılı dosyasının ilamı ile 3561 sayılı yasa gereği kayyımlık ile yönetildiği 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresinin tamamlandığı, hazinenin hak ve menfaatlerinin korunması için Hacı Ali kızı Hacere Fatma ve Hacı İsa oğlu Ali'nin gaipliğine karar verilmesine ilişkin dava açılmış olup; Hacı Ali Kızı Hacere Fatma ve Hacı İsa oğlu Ali'yi tanıyan bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/747 esas sayılı dosyasına başvurmaları mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Hacı Ali Kızı Hacere Fatma ve Hacı İsa oğlu Ali'ye gaiplik kararı verileceği hususu ilanen duyrulur. 03/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02056800