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Resmi İlanlar T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/38 Ort. Gid. Satış
25/09/2026
Konu : İlan metni

İLAN

DOSYA NO : 2025/38 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzda açılan Ortaklığın giderilmesi dosyasında;

HÜKÜM :
İhale konusu Konya ili, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi 758 ada 3 parsel numaralı taşınmazda bulunan iş yeri vasıflı, 8 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın 5.500.000,00 TL değer belirlenmiş olup tebliğden itibaren rapora karşı yasal 7 (yedi) günlük süre içerisinde Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet taktirine itiraz davası açılabileceği" şeklinde; Konya ili, Tuzlukçu ilçesi, Pazarkaya mah/köy nüfusuna kayıtlı Beytullah ve Ayten'den olma 1990 doğumlu Pınar UZUNOĞLU'nun, İzmir ili, Konak ilçesi, Göztepe mah/köy nüfusuna kayıtlı Beytullah ve Ayten'den olma 1976 doğumlu Cengiz TORAN ile Konya ili, Tuzlukçu ilçesi, Pazarkaya mah/köy nüfusuna kayıtlı Beytullah ve Ayten'den olma 1984 doğumlu Ayşen GÜNDÜZ'ün adreslerine yapılan tebligatların sonuçsuz kalması, adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02573703