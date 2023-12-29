T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023-12-29 00:02:00 -
T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2021/45 Ort. Gid. Satış
Konu : Arife SAĞLAM - İlanen tebliğ
Konu : Arife SAĞLAM - İlanen tebliğ
25/12/2023
KIYMET TAKDİRİ İLANI
Mahkememizce yapılan keşif sonrası alınan 07/07/2022 tarihli bilirkişi raporunda satışa konu Konya ili Akşehir ilçesi Kozağaç Mah. 21 ada 132 parselin bedeli 598.632,00 TL, 17 ada 32 parselin bedeli 30.265,30 TL ve 30 ada 34 parsel sayılı taşınmazın bedeli 20.845,50 TL olarak rapor edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen hissedar Arife SAĞLAM'a kıymet takdiri raporunun tebliği yerine geçmek üzere ilandır.
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Basın No: ILN01959019