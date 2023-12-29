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Resmi İlanlar T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-12-29 00:02:00 -

T.C. AKŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2021/45 Ort. Gid. Satış
Konu : Arife SAĞLAM - İlanen tebliğ
 
25/12/2023

KIYMET TAKDİRİ İLANI
 
Mahkememizce yapılan keşif sonrası alınan 07/07/2022 tarihli bilirkişi raporunda satışa konu Konya ili Akşehir ilçesi Kozağaç Mah. 21 ada 132 parselin bedeli 598.632,00 TL, 17 ada 32 parselin bedeli 30.265,30 TL ve 30 ada 34 parsel sayılı taşınmazın bedeli 20.845,50 TL olarak rapor edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen hissedar Arife SAĞLAM'a kıymet takdiri raporunun tebliği yerine geçmek üzere ilandır.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01959019