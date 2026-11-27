T.C. AKŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. AKŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Konya İli, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, Cilt No:29, Hane No:154'de nüfusa kayıtlı olan Mehmet ve Nigar'dan olma 01/01/1977 Ankara doğumlu 49741399264 T.C. Kimlik numaralı İbrahim Kes'in 1996 yılından bu yana kayıp olduğundan gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; Yukarıda kimliği yazılı 1996 yılından bu yana gaip olduğu bildirilen İbrahim Kes'in hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2026/88 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verilebileceği hususu ilan olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 49741399264
ADI SOYADI : İBRAHİM KES
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : NİGAR
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1977
DOĞUM YERİ : ANKARA
İKAMETGAH ADRESİ : Eskikale Mah. Taşoluk Sk. No: 27 İç Kapı No: 2 Akşehir/ KONYA
#ilangovtr
Basın No: ILN02605063