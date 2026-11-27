İLAN

20.04.2026

Sayı : 2026/88 Esas

Konu : gaiplik ilan

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Konya İli, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, Cilt No:29, Hane No:154'de nüfusa kayıtlı olan Mehmet ve Nigar'dan olma 01/01/1977 Ankara doğumlu 49741399264 T.C. Kimlik numaralı İbrahim Kes'in 1996 yılından bu yana kayıp olduğundan gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; Yukarıda kimliği yazılı 1996 yılından bu yana gaip olduğu bildirilen İbrahim Kes'in hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2026/88 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verilebileceği hususu ilan olunur.



GAİP

TC KİMLİK NO : 49741399264

ADI SOYADI : İBRAHİM KES

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : NİGAR

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1977

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ : Eskikale Mah. Taşoluk Sk. No: 27 İç Kapı No: 2 Akşehir/ KONYA

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Basın No: ILN02605063