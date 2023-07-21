T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





2023/288 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ulviye NALBANT aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 11 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 100.85 m²’lik kısmı,



2023/290 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hazime UTKU aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 668 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 702,73m² ’lik kısmı,



2023/292 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Erkin Karaca aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 699 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 203.46 m²’lik kısmı,



2023/294 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hamide Bostancı aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 703 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 266.00 m²’lik kısmı,



2023/296 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mümine Yıldırım aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 608 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 658,12 m²’lik kısmı,



2023/298 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Kaşif Çetin aleyhine dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 758 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 358,45 m²’lik kısmı,



2023/300 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Ferihan Kayar, Mustafa Patel ve Safiye Turan aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 764 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 2.817,35 m²’lik kısmı,



2023/302 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı İsmail Altunkara aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 325 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 1.830,70 m²’lik kısmı,



2023/304 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Yurdanur Yaşar aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 324parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 157.68 m²’lik kısmı,



2023/306 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı İhsan Bostancı aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 297 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 673.21 m²’lik kısmı,



2023/308 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Bayram Başaran, Hasibe Develi, Necmiye Gökçe, Seyit Nafe Başaran, Yıldız Gülfidan, Yusuf Başaran, Nebati Başaran, Erdoğan Başaran aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 270 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 88.84 m²’lik kısmı,



2023/310 Esas sayılı dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Bedriye Turan mirasçıları aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 674 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 2.247,79 m²’lik kısmı,



2023/312 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ahmet Karaca, Şeref Karaca, Şahin Karaca aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 701 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 312.15 m²’lik kısmı,

203/314 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayşe Utku Turan, Azime Utku, Canan Ay, Emine Utku, Hasan Utku, Hazime Utku, Özgür Utku, Şahinde Çetin, Ünsal Utku, Umut Utku, Hayriye Demir aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 320 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 1.709,54 m²’lik kısmı,



2023/316 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Hasan Hüseyin Karaman, Mevlüt Karaman, İlyas Karaman, Sefer Karaman, Sündüz Sevkican aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 818 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 1.196,93 m²’lik kısmı,



2023/318 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Gülfidan Karaca, Hazime Utku aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 14 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 363.94 m²’lik kısmı,



2023/322 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Mehmet Sezer aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 698 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 953,94 m²’lik kısmı,



2023/324 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Fidan Yılmaz, Gülfidan Karaca, Hazime Utku, Nihal Özen, Semra Yılmaz, Sibel Çekiç, Yıldız Şerbetçi, Zühal Gündüz aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 610 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 7.207,84 m²’lik kısmı,



2023/326 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Özgür Utku, Hazime Utku, Ünsal Utku, Canan Ay, Emine Utku, Şahinde Çetin, Ayşe Utku Turan, Hasan Utku aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 1318-1319 parsel (eski 321) parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 967,30 m²’lik kısmı,



2023/330 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Hatice Karaca mirasçıları aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 15 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 105,56 m²’lik kısmı,



2023/340 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Seyit Yıldırım mirasçıları aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 613 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 725,66 m²’lik kısmının,



2023/342 Esas dosyası için davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile davalıla rHazim Alan, Kerime Bekar, Ekrem Alan, Sevgi Karakaş, Fevzi Turan, Leyla Kavuk, Remzi Turan, Kamil Turan, Kamuran İspirli, Fatma Aydın aleyhinde dava konusu Tuzlukçu Tursunlu Mahallesi 0 ada 51 parsel sayılı taşınmazın "Çavuşcu KÖK TRT Grubu Enerji Nakil Hattı'' güzergahında bulunan 460.59 m²’lik kısmının,



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/07/2023

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Basın No: ILN01863620