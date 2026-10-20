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Resmi İlanlar T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 31/07/2026
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Nakkaş Mah. 4766 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 1.130 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam (Yençok) E=2,40 Ayrık nizam 8 kat
Kıymeti : 12.430.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:00
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
Basın No: ILN02571049