T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 31/07/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Nakkaş Mah. 4766 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 1.130 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam (Yençok) E=2,40 Ayrık nizam 8 kat
Kıymeti : 12.430.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 1.130 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam (Yençok) E=2,40 Ayrık nizam 8 kat
Kıymeti : 12.430.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02571049