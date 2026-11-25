T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 28/10/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 1093 Ada, 1 Parsel,
Yüzölçümü : 2.251 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.603.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 2.251 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.603.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:13
|
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 10:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, 1093 Ada, 2 Parsel, Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Eğrikuyu mevkinde 109
Yüzölçümü : 1.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:13
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 11:13
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 1093 Ada, 3 Parsel,
Yüzölçümü : 1.443,82 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.610.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.443,82 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.610.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:14
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 12:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 12:14
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, Eğrikuyu Mevkii, 4373 Parsel,
Yüzölçümü : 21.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 907.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 21.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 907.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:32
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02604605