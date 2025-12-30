  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2024/235 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/235 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.25/12/2025
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 323 Parsel

Yüzölçümü : 700 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:07
 
2 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 457 Parsel

Yüzölçümü : 40.200 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.608.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:07
 
3 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 494 Parsel

Yüzölçümü : 23.400 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 936.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:07
 
4 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 539 Parsel

Yüzölçümü : 16.600 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 664.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:33
 
5 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2137 Parsel

Yüzölçümü : 18.200 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 910.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:33
 
6 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2140 Parsel

Yüzölçümü : 11.800 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 590.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:04
 
7 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2162 Parsel

Yüzölçümü : 16.800 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.008.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:04
 
8 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2176 Parsel

Yüzölçümü : 64.800 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.888.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:04
 
9 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2304 Parsel

Yüzölçümü : 4.800 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 288.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:32
 
10 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2320 Parsel

Yüzölçümü : 4.600 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 230.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:32
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
Basın No: ILN02371961