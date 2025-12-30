T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/235 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/235 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.25/12/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Armutlu Köyü 323 Parsel
Yüzölçümü : 700 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:07
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:07
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 457 Parsel
Yüzölçümü : 40.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.608.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:07
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:07
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 494 Parsel
Yüzölçümü : 23.400 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 936.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:07
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:07
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 539 Parsel
Yüzölçümü : 16.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 664.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:33
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:33
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2137 Parsel
Yüzölçümü : 18.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 910.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:33
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:33
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2140 Parsel
Yüzölçümü : 11.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 590.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:04
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:04
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2162 Parsel
Yüzölçümü : 16.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.008.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:04
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:04
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2176 Parsel
Yüzölçümü : 64.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.888.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:04
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:04
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2304 Parsel
Yüzölçümü : 4.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 288.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:32
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Armutlu Köyü 2320 Parsel
Yüzölçümü : 4.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:32
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02371961