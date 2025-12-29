T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Örnek No:55*
2025/137 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/137 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 13/12/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şehyhamit Mahallesi 6745 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 1.097,56 m2
İmar Durumu : AyrıkNizam 3 kat TAKS=0,40 KAKS=1,40
Kıymeti : 12.002.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Koruma Alanı Belirtmesi vardır. (Revizyon imar palını ile Yeni oluşacak 6745 ada19,20,21,22,23,24,32,33,34,35,36 parsellere koruma alanı şerhi konulması şartı ile ilgili karar vardır
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02369473