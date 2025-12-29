  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/137 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/137 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 13/12/2025
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şehyhamit Mahallesi 6745 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 1.097,56 m2

İmar Durumu : AyrıkNizam 3 kat TAKS=0,40 KAKS=1,40

Kıymeti : 12.002.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Koruma Alanı Belirtmesi vardır. (Revizyon imar palını ile Yeni oluşacak 6745 ada19,20,21,22,23,24,32,33,34,35,36 parsellere koruma alanı şerhi konulması şartı ile ilgili karar vardır
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:00
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
