T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024-07-22 00:00:00 -
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/176 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/176 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 08/07/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, KILIÇARSLAN Mahalle/Köy, 496 Ada, 22 Parsel, arsa vasfında bulunan taşınmaz.
Adresi : Aksaray İli Merkez Kılıcaslan Mah. 496 Ada 22 Parsel
Yüzölçümü : 477,55 m2
İmar Durumu :Bitişik Nizam 5 kat ticari alanında kaldığı, bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 2.865.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02063638