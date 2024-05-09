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Resmi İlanlar T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-05-09 00:08:00 -

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/113 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/113 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı 3475 Parsel,

Yüzölçümü : 21.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.260.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Kanun kapsamındadır.

5403 Sayılı Kanuna Tabidir.

Tapu Kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:11
 
2 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı 3843 parsel

Yüzölçümü : 27.600 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.105.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Kanun kapsamındadır.

5403 Sayılı Kanuna Tabidir.

Tapu Kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:22
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:22
 
3 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri :Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı 2910 parsel

Yüzölçümü : 20.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 800.000,00 TL
 
KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Kanun kapsamındadır.

5403 Sayılı Kanuna Tabidir.

Tapu Kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
 
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:32
 
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02023892