T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024-05-09 00:08:00 -
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/113 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/113 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı 3475 Parsel,
Yüzölçümü : 21.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.260.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Kanun kapsamındadır.
5403 Sayılı Kanuna Tabidir.
Tapu Kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:11
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçesi Sultanhanı 3843 parsel
Yüzölçümü : 27.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.105.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Kanun kapsamındadır.
5403 Sayılı Kanuna Tabidir.
Tapu Kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:22
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:22
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı 2910 parsel
Yüzölçümü : 20.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Kanun kapsamındadır.
5403 Sayılı Kanuna Tabidir.
Tapu Kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:32
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02023892