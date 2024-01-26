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Resmi İlanlar T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ)
Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ)

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:00:00 -

T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ)

SATIŞ MEMURLUĞU
 
2023/42 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.10/01/2024

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 713 Ada, 16 Parsel,

Yüzölçümü : 142 m2 İmar Durumu :Bitişik Nizam 4 Kat.Kıymeti : 425.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1035 Ada, 5 Parsel,Yüzölçümü : 4.037,44 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.920.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1035 Ada, 6 Parsel,Yüzölçümü : 4.037,48 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.815.000,00 TL
KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:22

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1035 Ada, 7 Parsel,Yüzölçümü : 2.986,38 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe Sultanhanı Kasabası 1036 Ada, 12 ParselYüzölçümü : 1.927,60 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 965.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:43

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1037 Ada, 4 Parsel,Yüzölçümü : 4.037,47 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.920.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:53
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:53

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1037 Ada, 5 Parsel,Yüzölçümü : 2.109,89 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat.
Kıymeti : 1.055.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:03

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1037 Ada, 6 Parsel,Yüzölçümü : 1.051,10 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 475.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:13

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 2934 ParselYüzölçümü : 45.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.355.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 3083 ve 5403 SK. Tabidir. Tapu Kaydındaki Şerh ile Birlikte Satılacaktır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:23
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01972195