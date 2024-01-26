T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ)
T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ)
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Yüzölçümü : 142 m2 İmar Durumu :Bitişik Nizam 4 Kat.Kıymeti : 425.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1035 Ada, 5 Parsel,Yüzölçümü : 4.037,44 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.920.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1035 Ada, 6 Parsel,Yüzölçümü : 4.037,48 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.815.000,00 TL
KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:22
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1035 Ada, 7 Parsel,Yüzölçümü : 2.986,38 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:33
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe Sultanhanı Kasabası 1036 Ada, 12 ParselYüzölçümü : 1.927,60 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 965.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:43
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1037 Ada, 4 Parsel,Yüzölçümü : 4.037,47 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 1.920.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:53
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1037 Ada, 5 Parsel,Yüzölçümü : 2.109,89 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat.
Kıymeti : 1.055.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:03
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 1037 Ada, 6 Parsel,Yüzölçümü : 1.051,10 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 475.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:13
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Sultanhanı İlçe, Sultanhanı Kasabası 2934 ParselYüzölçümü : 45.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.355.000,00 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 3083 ve 5403 SK. Tabidir. Tapu Kaydındaki Şerh ile Birlikte Satılacaktır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:23
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN01972195