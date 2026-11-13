T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/10148 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10148 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, BAHÇESARAY Mahalle/Köy, 7705 Ada, 4 Parsel, Müdürlüğümüzce satışa konu olan :Değer tespitine konu 7705/4 parsel Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahallesi sınırları içerisinde 3.200,00 m2 alanlı olup, tapu kayıtlarına göre “Arsa” niteliğindedir. Üzerinde 1700m2 kapalı alanı olan fabrika binası vardır. Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahallesi 7705/4 parsel sayılı taşınmazın keşif ve rapor tarihi itibariyle yapı değeri 25.670.000,00 TL ve arsa değeri 22.400.000,00 TL olmak üzere toplam değerinin 48.070.000,00 TL olduğu hesaplanmıştır.

Adresi : Aksaray İli Merkez İlçesi Bahçesaray Mahallesi Aksaray Merkez / AKSARAY



Yüzölçümü : 3.200,00 m2

Arsa Payı : 1/1



Kıymeti : 48.070.000,00 TL



KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 13:38

09/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02592536