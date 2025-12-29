T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1043 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1043 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre Aksaray ili, Gülağaç İlçesi, Bekarlar Köyü, Köy İçi Mevkii, 209 Ada, 2 parsel,2.116,00 m² yüz ölçümüne sahip Kargir ev ve Müştemilatı nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamı satışa sunulmuştur. Parsel üzerinde 2 adet iki katlı ev, 3 adet depo, müştemilat ile 1 adet ceviz, 31 adet üzüm, 11 adet kayısı, 2 adet armut, 1 adet ayva, 1 adet vişne, 1 adet erik, 4 adet elma, 2 adet dut ve 1 adet sedir çam ağaçları bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın parsel değeri ile üzerinde bulunan 2 adet 2 katlı yapı, 3 adet depo ve müştemilatın ile üzerindeki ağaçlar ile birlikte toplamda 5.225.685,00 TL değer tespiti edilerek satışa sunulmuştur. Kıymet takdirine ilişkin detaylar dosyasında mevcut olup yukarıda yazılı dosya numarası internet adresinden erişim sağlanabilir.



Adresi : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Bekarlar Köyü 209 Ada, 2 Parsel Bekarlar Gülağaç/AKSARAY

Yüzölçümü: 2.116 m² İmar Durumu: Var Kıymeti :5.225.685,00 TL KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, detaylar dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:45

23/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02369599