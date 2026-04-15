T.C. AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/274 Esas

DAVALILAR : CAFİYE ŞAHİN,KEZİBAN ŞAHİN , RASİM ŞAHİN ve ZAHİDE ŞAHİN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı ve yurt içindeki adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HMK 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız. İlanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02446588