T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43779728-2025/910-Ceza Dava Dosyası

15.10.2026

Konu : İlanen tebliğ

İLAN METNİ



Mahkememizin 04/06/2026 tarih ve 2025/910 Esas 2026/420 sayılı kararı ile Sanık FİGEN ALAN 'IN (T.C: 58465522872) 5237 S.K.nun 141/1 mad. gereğince neticeten 10.000,00 TL APC ile cezalandırılmasına, TCK 52/4 mad. gereğince 4 eşit taksitle birer ay aralıklarla sanıktan tahsili ile taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edilmesine karar verilmiş tüm aramalara rağmen tebliğ yapılamamıştır.

7201 sayılı T.K 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya yargı çevresi dışında bulunması halinde bulunduğu yer itibariyle en yakın nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe sunmak veya zabıt katibine yapılacak beyanla tutulacak tutanak ile, tarafın tutukevi veya ceza infaz kurumunda bulunması halinde tutukevi veya ceza infaz kurumu müdürlüğüne beyanda bulunarak yasa yolu beyanını zapta geçirtmek veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Konya Bölge Adliyesi Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olduğu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02572334