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Resmi İlanlar T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-12-19 00:00:00 -

T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/15 Esas
 
İLAN METNİ

Mahkememizin 05/10/2023 tarih ve 2022/15 Esas 2023/479 Karar sayılı kararı ile Sanık TURGAY TOSUN' un;5237 Sayılı Kanunun 142/1-e maddesi gereğince 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememize ait gerekçeli karar sanık TURGAY TOSUN'a(Adem ve Sabriye oğlu 06/07/1993 doğumlu TC. 32651383416) tüm aramalara rağmen tebliği yapılamamış olması sebebiyle;
1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğini takip eden yedi (7) günlük süre içerisinde doğrudan mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla İSTİNAF edebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01952341