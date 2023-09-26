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Resmi İlanlar T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-26 00:03:00 -

T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/268 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından taşınmaz malikleri SULTAN OĞUZ, HATİCE BAYRAKTAR, SEYİT DİNÇ, ZARİFE DİNÇ, EŞE DİNÇ, MERYEM DİNÇ, DERVİŞ YANIK, ÖMER YANIK, MERYEM YANIK, HASAN HÜSEYİN YANIK, HAYRİYE YANIK, FİGEN YANIK, HÜSEYİN YANIK, HATİCE SUNGUR, DÖNDÜ KURT aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez Yenikent Köyü 2965 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. .20/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01895940