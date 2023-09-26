T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-09-26 00:03:00 -
T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/268 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ tarafından taşınmaz malikleri SULTAN OĞUZ, HATİCE BAYRAKTAR, SEYİT DİNÇ, ZARİFE DİNÇ, EŞE DİNÇ, MERYEM DİNÇ, DERVİŞ YANIK, ÖMER YANIK, MERYEM YANIK, HASAN HÜSEYİN YANIK, HAYRİYE YANIK, FİGEN YANIK, HÜSEYİN YANIK, HATİCE SUNGUR, DÖNDÜ KURT aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez Yenikent Köyü 2965 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur. .20/09/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01895940