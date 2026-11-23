KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı BOTAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlar için aşağıda dosya numarası yazılı dosyalar ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları açılmıştır.

2026/495



Davaya konu Aksaray İli Sultanhanı İlçesi, 0 ada, 5261 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 11/02/2027 olan,

Davalara ilişkin olarak tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği;

Husumetin BOTAŞ'a yöneltileceği,



Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde,

kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilebileceği,



Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Vakıfbank Aksaray Kültürpark Şubesine yatırılacağı,



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri keyfiyeti 2942 sayılı yasanın (değişik 4650)10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.11.2026

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Basın No: ILN02601377