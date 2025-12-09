T.C. AKSARAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N METNİ

Sanık ABDULSAMAD SAEED,(Hushem ve Fatıma oğlu, 1993 SURİYE doğumlu) "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 5237 sayılı CMK 231/5-6 maddesi uyarınca; Mahkememizin 11/09/2025 tarih ve 2020/503 Esas - 2025/671 Karar sayılı ilamı ile "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı" verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli karar sanığa tebliği yapılamamıştır.



Bu sebebiyle;



1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2-) Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına , tebliğ tarihinden itibaren 2 Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle, tutuklu/hükümlü bulunması durumunda cezaevi müdürlüğü aracılığı ile dilekçe göndermek veya tutanağa geçirilmek üzere cezaevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,



3-) İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 17/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02348040