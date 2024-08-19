T.C. AKSARAY 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2015/876



KARAR NO : 2024/17

İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 16/01/2024 tarih ve 2015/876 Esas - 2024/17 Karar sayılı ilamı ile Suriye Uyruklu sanık ABDULLAH HAJYASİN (Muhammed Ali oğlu, 02.02.1984 HAMA doğumlu) hakkında yine Suriye uyruklu müşteki GHAZI HASAN AHMADALHUSSEIN' e (M.Nour ve Fatıma oğlu, 05.03.1980 ALEPPO doğumlu) karşı işlemiş olduğu Tehdit ve Hakaret suçlarından 5237 Sayılı TCK.nun 106/1-1. cümle ve 125/1 maddeleri gereğince Basit Yargılama Usulü Uyarınca yapılan yargılama neticesinde ayrı ayrı Beraatine dair karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa ve müştekiye tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin taraflara İLANEN TEBLİĞİNE,

2-) Karara karşı 15 günlük ilan tarihinden sonra en geç 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle itiraz kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin İHTARINA,

3-) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/08/2024

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Basın No: ILN02076234