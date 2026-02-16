  • İSTANBUL
T.C. AKSARAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. AKSARAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2019/108 Esas
 
DAVALI : RKIA OUCHENE OTUK ( Lahsen ve Najıma'dan olma, 21/01/1990 , Dakhla/ Fas doğumlu,

Adres : Dakhla / Fas Krallığı

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/03/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02401220