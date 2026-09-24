T.C. AKSARAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74289102-2017/931-Ceza Dava Dosyası



İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 29/04/2026 tarih ve 2017/931-Esas 2026/500-Karar sayılı kararı ile sanık Abdulrahim Berhum'un TCK'nun 142/1-c maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Mahkememize ait gerekçeli karar sanık Abdulrahim Berhum (Amir ve Yumna oğlu 1998 İDLİB doğumlu)'a tüm aramalara rağmentebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde doğrudan mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Konya Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF edebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18.09.2026

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Basın No: ILN02553354