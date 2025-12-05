T.C. AKSARAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74289102-2023/1411-Ceza Dava Dosyası

25.11.2025

İ L A N METNİ

Mahkememizin 28/02/2024 tarih ve 2023/1411-Esas 2024/495-Karar sayılı kararı ile Sanık Yalçın ZORBAY ve Deprem GEZİCİ hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından sanıkların beraatlerine karar verilmiş ve sanık Yalçın Zorbay müdafii tarafından istinaf edilmiştir.

Mahkememize ait gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi müşteki HAMID ZAIDAN KHALAF AL-FAHDAWI (Zaıdan ve Sameerah Abed oğlu 25/04/1959 IRQ doğumlu)'ya tüm aramalara rağmen tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ve kararın istinaf edildiğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğini takip eden yedi (7) günlük süre içerisinde doğrudan mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Ceza Mahkemeleri Ön Büro Müdürlüğü vasıtasıyla İSTİNAF edebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

