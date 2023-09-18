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Resmi İlanlar T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-18 00:01:00 -

T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR

İLAN

Dosya No: 2023/50 Tereke

Dereköy Mahallesi, Dereköy Sk. No:440 Akhisar/Manisa adresinde mukim 34381987902 T.C.Kimlik Nolu Mustafa CEYLAN'ın terekesinin Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/08/2023 Tarih ve 2023/2298 Esas, 2023/2442 Karar sayılı kararları ile,TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01893195