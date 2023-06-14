T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-06-14 00:00:00 -
T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
TASFİYE MEMURLUĞU
TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE
TASFİYENİN TATİLİ İLANI
Dosya No: 2023/17 Tereke
TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE
TASFİYENİN TATİLİ İLANI
Dosya No: 2023/17 Tereke
Ulucami mah. 283 Sk. No: 15 İç kapı No: 2 A Akhisar/Manisa adresinde mukim 24419631730 T.C Kimlik Nolu NURAY ÖZBİLEN’in tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01843702