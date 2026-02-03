T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/160 Esas
21.01.2026
İ L A N
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
4721 sayılı TMK 33.maddesi uyarınca Manisa ili Akhisar ilçesi Kennes K Mahallesi 2108 parsel sayılı taşınmaz maliki gaipliği istenen Halil İbrahim ÇELİK(Mustafa oğlu) hakkında bilgisi olanların gazete ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.01.2026
