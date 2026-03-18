T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Dosya No:2025/56 Tereke

İnönü Mah.152 Sk.No:2 İç Kapı No:6 Akhisar/Manisa adreinde mukim, 56374253702 T.C. Kimlik nolu Ali Kadir HIDIROĞLU’nun terekesinin Akhisar 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/12/2025 Tarih ve 2025/1499 Esas,2025/1564 sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Memurluğumuzca da; Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.

