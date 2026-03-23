Sayı :2025/53 Tereke

19.12.2025

Konu : ilan metni

T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO: 2025/53 TEREKE



ZEYTİNLİOVA Mah. Denkbasan Sk.13/ Akhisar/MANİSA adresinde mukim 38797968760 T.C. Kimlik nolu ŞENCEL GÖKMEN’İN Terekesinin AKHİSAR 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin;21/11/2025 /2024 Tarih ve 2025/1149 Esas,2025/1674 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Memurluğumuzca da ;Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup, Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur. İİK.166,218 md.

Basın No: ILN02427807