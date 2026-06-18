T.C. AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Davacı TEDAŞ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere TEDAŞ tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin TEDAŞ olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin TEDAŞ merkezi olan Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası T.A.O Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği aşağıda adı geçen davalıların Akhisar 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 02/07/2026 günü saat 10:20'den itibaren yapılacak duruşmaya gelemediği veya kendilerini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

Dava ve Taşınmaz Bilgileri Tablosu

Dosya No: Davalılar Taşınmaz Bilgisi 2026/95 SAFİYE GÖRENER (59413153506) Manisa İli Akhisar İlçesi Arabacıbozköy mah. 3821 parsel sayılı taşınmazın 211.93 m²'lik alanı 2026/96 MEHMET KESİCİ (14597647340)

RECEP YÜREK (63364021814)

ŞÜKRAN ERGÖÇLÜ (61561081952)

HASAN KESİCİ (14594647404)

FATMA KADIN SAYKIN (10664778436)

MUSTAFA YÜREK (63349022324)

ÜMİT YÜREK (63340022606) Manisa İli Akhisar İlçesi Arabacıbozköy mah. 4199 parsel sayılı taşınmazın 159.02 m²'lik alanı 2026/97 AYŞE KÜÇÜK (33308022450)

MÜMİN TAMACAR (49372486968)

NURTEN ÖZBAŞ (13223691962)

SEYİT KOŞANER (19034498288)

MEHMET TAMACAR (49357487478)

ZEYNEP KÖKSAL (43528682402)

NAİL TAMACAR (49354487532)

SEBAHAT SİDAN (24956301752)

FATMA NEVREKOP (43165694288)

SALİHA KAÇMAZ (21380420448)

SAADET SOYKAN (27836111526) Manisa İli Akhisar İlçesi Medar mahallesi 1233 parsel sayılı taşınmazın 1339.89 m²'lik alanı

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Basın No: ILN02490560