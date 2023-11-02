T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2022/22



DAVACI : Hüseyin ASLAN



DAVALI : Mesudiye ÖZKEN -71*******84

: Nazik ÖZKEN - 43*******48



Davacı Hüseyin Aslan tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin davasının yapılan yargılamasında; davalıların belirtilen yurt dışı adresine gönderilen dava dilekçesinin tebliği için yapılan tebligattan sonuç alınamadığından adlarına ön inceleme duruşma günü ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davalılar Mesudiye Özken ve Nazik Özken'in kendisine ilanen tebliğ edilen Mirasçılık Belgesinin İptali davasına ilişkin beyanda bulunmak, açılan davaya ilişki sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 22/07/2020 tarihinde kabul edilen 7251 sayılı kanunla değişik Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 139/1-ç maddesine göre işbu ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmasının gerektiği, bu hususların verilen kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 140. Maddesi uyarınca ön inceleme aşamasında o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca ön inceleme duruşma günü olarak tayin edilen 18/01/2024 tarih ve saat:09:10'de duruşmaya gelmediği veya kendisini vekil ile temsil ettirmediği takdirde, yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, ön inceleme duruşmasında yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu, davalılar Mesudiye Özken ve Nazik Özken adına ön inceleme duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13.09.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01920327