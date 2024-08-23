  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-08-23 00:00:00 -

T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2024/227 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI
 
Malatya ili Akçadağ İlçesi Karanlıkdere Mahallesi 608 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/227 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02080029