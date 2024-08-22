T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-08-22 00:00:00 -
T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2024/225 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Malatya ili Akçadağ İlçesi Karanlıkdere Mahallesi 606 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/225 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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Basın No: ILN02078736