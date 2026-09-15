T.C. AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya Esas Numaraları: 2026/49-2026/50-2026/51-2026/52-2026/53-2026/54-2026/56-2026/57-2026/58-026/59-2026/60-2026/61-2026/62-2026/63-2026/64-2026/65

01/09/2026

İLAN METNİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne izafeten Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile aşağıda yazılı dosyalarda bulunan davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyalarında, Bakanlık Makamının 10/01/2024 tarih ve 2024/2 Karar sayılı oluru ile Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçisi Darıca Yıldızlı arası Seragölü Kavşağı KM:16+349.00-16+503.00 ile Seragölü Bağlantı Yolu Km:0+000+.00-0+132.55 arasında kamu yararı amacıyla kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği İLAN OLUNUR.

Duruşma Gün ve Saatleri:

2026/49 : 08/10/2026 09:00

2026/50 : 08/10/2026 09:05

2026/51 : 08/10/2026 09:10

2026/52 : 08/10/2026 09:15

2026/53 : 08/10/2026 09:20

2026/54 : 08/10/2026 09:25

2026/56 : 08/10/2026 09:30

2026/57 : 08/10/2026 10:00

2026/58 : 08/10/2026 09:35

2026/59 : 08/10/2026 09:40

2026/60 : 08/10/2026 10:15

2026/61 : 08/10/2026 09:45

2026/62 : 08/10/2026 09:50

2026/63 : 08/10/2026 09:55

2026/64 : 08/10/2026 10:05

2026/65 : 08/10/2026 10:10

Ada-Parsel Ada-Parsel No Kamulaştırılan Alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Demirci Mah. 102 ada 8 parsel 385,95m²'lik kısmı Ali Mumcu, Hacer Altuntaş Mumcu

2026/49 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Demirci Mah. 101 ada 1 parsel 890,31m²'lik kısmı Ali Mumcu, Engin Mumcu, Sebahat Baş

2026/50 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Osmanbaba Mah. 926 ada 68 parsel 6.039,78m²'lik kısmı Ayşe Başaran ve arkadaşları

2026/51 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Demirci Mah. 102 ada 2 parsel 173,97m²'lik kısmı Ali Mumcu ve arkadaşları

2026/52 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Demirci Mah. 102 ada 3 parsel 676,07m²'lik kısmı Ali Mumcu, Engin Mumcu

2026/53 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 134 ada 3 parsel

129 ada 38 parsel 1.043,62m² (tamamı)

71,11m²'lik kısmı Ayhan Yumak, Ertan Yumak

2026/54 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 129 ada 36 parsel

134 ada 1 parsel 1.278,51m² (tamamı)

503,43m² (tamamı) Adnan Çavuş ve arkadaşları

2026/56 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 134 ada 4 parsel 1.881,42m² (tamamı) Sayit Yumak

2026/57 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 134 ada 5 parsel 1.993,43m²(tamamı) Bilgin Kulak ve arkadaşları

2026/58 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 129 ada 37 parsel 375,72m²'lik kısmı Nuray Kambur

2026/59 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 129 ada 33 parsel 1.247,82m² (tamamı) Ali Aydın ve arkadaşları

2026/60 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 134 ada 2 parsel 1.115,15m² (tamamı) Gülay Çoban, Nuray Kambur

2026/61 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 129 ada 32 parsel 1.152,32 m² (tamamı) Ahmet Aydın ve arkadaşları

2026/62 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 129 ada 80 parsel 2.451,93m²'lik kısmı Ahmet Hacısalihoğlu ve arkadaşları

2026/63 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 129 ada 56 parsel 177,47m²'lik kısmı Adnan Çavuş ve arkadaşları

2026/64 Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı/Merkez Mah. 160 ada 5(eski 2) parsel 2.018,17m² (tamamı) Ahmet Aydın ve arkadaşları

2026/65

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Basın No: ILN02547452