T.C. AKÇAABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya esas numarası : 2026/54 - 2026/117 arası E. Sayılı dosyalar

İLAN METNİ

2026/54 - 2026/117 arası E. Sayılı dosyalarda Davalılara ait taşınmazların TEİAŞ GENEL .MÜD. adına her türlü takyidatlardan ari şekilde tapuya tesciline karar verilmesi zorunluluğu hâsıl olmuş ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin TEİAŞ GENEL .MÜD. yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2026/54 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.00

2026/55 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.15

2026/56 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.05

2026/57 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.30

2026/58 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:22/10/2026 saat 09.05

2026/59 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:12/11/2026 saat 09.00

2026/60 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.05

2026/61 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.45

2026/62 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.10

2026/63 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.20

2026/64 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.15

2026/65 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.25

2026/66 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.20

2026/67 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.30

2026/68 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.00

2026/69 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.10

2026/70 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.05

2026/71 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.35

2026/72 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.25

2026/73 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.40

2026/74 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.10

2026/75 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.45

2026/76 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.05

2026/77 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.50

2026/78 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.10

2026/79 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.35

2026/80 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.00

2026/81 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.50

2026/82 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.15

2026/83 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.40

2026/84 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati: 09/07/2026 saat 11.20

2026/85 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 09.55

2026/86 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.25

2026/87 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.18

2026/88 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.25

2026/89 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 10.55

2026/90 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:12/11/2026 saat 09.15

2026/91 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.30

2026/92 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.40

2026/93 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.30

2026/94 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 09.45

2026/95 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.35

2026/96 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 09.50

2026/97 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.40

2026/98 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 09.55

2026/99 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.55

2026/100 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 10.05

2026/101 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 09.35

2026/102 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 10.00

2026/103 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.35

2026/104 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:12/11/2026 saat 09.20

2026/105 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:12/11/2026 saat 09.05

2026/106 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:12/11/2026 saat 09.25

2026/107 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.45

2026/108 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 10.10

2026/109 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:12/11/2026 saat 09.10

2026/110 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:12/11/2026 saat 09.30

2026/111 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 09.25

2026/112 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 10.15

2026/113 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 09.40

2026/114 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:15/09/2026 saat 09.45

2026/115 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:09/07/2026 saat 11.50

2026/116 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 10.20

2026/117 Esas sayılı dosyası Duruşma gün saati:10/07/2026 saat 09.30

Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Alsancak Köyü, Dere Mevkii,

Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Öz Akdamar Köyü, Dere Mevkii,

Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Öz Akdamar Köyü, Dere Mevkii, 1681 ada 54 nolu parsel

1996 ada 30 nolu parselde

1996 ada 30 nolu parselde 836,94 m2 lik kısmı

3.277,38 m2 lik kısmı

534,73 m2 lik kısmı ADEM DEĞERLİ

ve arkadaşları

(2026/54 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Öz Akdamar Köyü, Okul Civarı Mevkii, 1993 ada 28 nolu 630,83 m2 +42,65 m2

lik kısmı Ali Osman Aydın ve Arkadaşları

(2026/55 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Öz Akdamar Köyü, Dere Mevkii, 1996 ada 26 nolu parsel 851,53 m2 lik kısmı FİKRİYE YILMAZ

Ve arkadaşları

(2026/56 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Öz Akdamar Köyü, Dere Mevkii, 1996 ada 31 parsel

1996 ada 32 parsel 986,81+22.701,67 m2'lik kısmı

95,44+459,66 m2'lik kısmı Adem Altındaş

Ali Altındaş

(2026/57 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii,

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Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii, 1826 ada 44 nolu parsel

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1828 ada 4 parsel 188,37 m2 lik kısmı

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3.736,00+332,76 m2'lik kısmı Ali YILMAZ

Ve arkadaşları

(2026/58)

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Ahmet Öksüz ve Arkadaşları

(2026/59 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii, 1832 ada 31 noluparsel 26,32 m2 lik kısmı Ahmet BİRİNCİ

Ve arkadaşları

(2026/60 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii, 1832 ada, 34 parsel 859,08+192,16 m2'lik kısmı Asiye Birinci ve Arkadaşları

(2026/61 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii, 1833 ada 28 nolu parsel 709,15 + 162,70 m2'lik kısmı KEREM BİRİNCİ

TOLUNAY BİRİNCİ

YASİN BİRİNCİ

(2026/62 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii, 1833 ada, 27parse 402,39+83,79 m2'li kısmı Ali Osman Aydın

(2026/63 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Zaferli Mevkii, 1613 ada 18 nolu parsel

1613 ada 14 nolu parsel

1613 ada 6 nolu parsel

1613 ada 25 nolu parsel 97,18 m2 lik kısmı

204,72 m2'lik kısmı

191,04 m2 lik kısmı

6,42 m2'lik kısmı Gökhan YILMAZ

(2026/64 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Zaferli Mevkii, 1613 ada 5 parsel 228,26 m2'lik kısmı Köksal Yılmaz

(2026/65 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Zaferli Mevkii, 1606 ada 3 nolu parsel

1604 ada 14 nolu parsel 1.542,50 m2 lik kısmı ve 9,55m2

385,49 m2 lik kısmı Ali YILMAZ

Aydın YILMAZ

Hasan YILMAZ

Mehmet YILMAZ

(2026/66) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Zaferli Mevkii, 1604 ada, 19 parsel 314,45 m2'lik kısmı Hüseyin Yılmaz

(2026/67 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Zaferli Mevkii, 1602 ada 3 nolu parsel 155,06 m2'lik kısmı Hayrettin AYDIN

(2026/68) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1601 ada 14 parsel,

1600 ada 53parsel,

1600 ada 18 parsel 4,66+912,91 m2'lik

1552,01+32,11 m2'lik

912,64+926,76 m2'lik kısmı Cemil Yılmaz veArkadaşları

(2026/69 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1601 ada 8 nolu parsel

1601 ada 4 nolu parsel

1600 ada 114nolu parsel 323,28 m2 lik kısmı

471,88 m2 lik ve 147,02 m2 'lik kısmında

38,21 m2 lik kısmı Mehmet BAYRAKDAR

Mustafa BAYRAKDAR

(2026/70 esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1601 ada 2 parsel,

1600 ada 48parsel,

1600 ada 35parsel,

1600 ada 158 parsel 466,64+53,33 m2'lik kısmı

765,80 m2'lik kısmı

227,15 m2'lik kısmı

1.027,97m2'lik kısmı Aslan Yılmaz

Mustafa Yılmaz

(2026/71 esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada 47 nolu parsel

1600 ada 164 nolu parsel 574,33 m2 lik kısmı

455,42 m2'lik kısmı Metin YILMAZ

(2026/72 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada 36 parsel 393,43 m2'lik kısmı Hayrettin Bayram

(2026/73 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada 24 nolu parsel 547,84 m2 lik kısmı ve 147,65 m2 'lik kısmı Bahattin YILMAZ

Hasan YILMAZ

Muhammet YILMAZ

(2026/74 esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada, 23 parsel 109,87 m2'lik kısmı

13,12 m2'lik kısmı Aslan Bayram

(2026/75 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii,

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Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada 22 nolu parsel

1600 ada 161 nolu parsel

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1600 ada 132 parsel

1600 ada, 133 parsel 72,01 m2 lik kısmı

214,08 m2'lik kısmı ve 60,02'lik kısmı

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441,28 m2'lik kısmı

559.11 m2'lik kısmı Hasan BAYRAM

İsmail BAYRAM

Muhammet BAYRAM

(2026/76 Esas)

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Ali KURİ

(2026/77 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada 172 335,50 m2'lik kısmı Erol DEĞERLİ

(2026/78 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada 169 parsel

1658 ada 6parsel 1.354,38 m2'lik kısmı

578,11 m2'lik kısmı Hüseyin Altındaş

(2026/79 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii 1658 ada 21 nolu parsel 372,12 m2 lik kısmın Osman ALTINDAŞ

(2026/80Esas ) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii,nolu, , nolu,

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Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1658 ada 19parsel

1658 ada 17 parsel

1658 ada 15 parsel

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1658 ada 13 nolu parsel 905,73+3,63 m2'lik

209,33 m2'lik

991, 46 m2'lik kısmı

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771,44 m2'lik kısmı Kemal Altındaş

(2026/81 Esas)

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Mehmet Nuri BAŞ

(2026/82 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1658 ada 2 parsel 284,52 m2'lik kısmı Meryem Terzi

(2026/83 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Zaferli Mevkii,

Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii 1613 ada 16 nolu parsel

1826 ada 34 nolu parsel 1.132,23 m2 lik kısmı ve 226,61 m2'lik kısmı Aydın YILMAZ ve arkadaşları

(2026/84 Esas) 1-Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, nolu,

2-Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii, 1-1600 ada 134 parsel

2-1829 ada 6 parsel

1829 ada 7 parsel

1832 ada25 parsel 1-656,19 m2'lik kısmı

146,39 m2'lik kısmı

38,96 m2'lik kısmı

2.052,85 m2'lik kısmı Emin Kamen ve Arkadaşları

(2026/85 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii

,Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii, 1826 ada 55 nolu parsel

1827 ada 18 parsel 2.032,53 m2 lik kısmı

2.464,54 m2'lik kısmı Fatma BİRİNCİ

(2026/86 Esas )

Ahmet Salih Topçu ve Arkadaşları

(2026/87 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Akdamar Köyü, Soğuksu Mevkii 1827 ada 4 nolu parsel 32,00 m2 lik kısmı Ahmet Salih TOPCU

Ve arkadaşları

(2026/88) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Kirazlık Köyü, Laka Mevkii, 1600 ada, 157 parsel 240,04 m2'lik kısmı Hanife Maden ve Arkadaşları

(2026/89 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki

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Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah., Yazlık mevki 113 ada 3 parsel

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104 ada, 141 parsel

104 ada 143 parsel 2271,86 m2'lik kısmı

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110,36 m2'lik kısmı

10,72 m2'lik kısmı Abdullah YILMAZ

Ve arkadaşları

(2026/90)

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Ayşe Kavanoz ve Arkadaşları

2026/91 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 104 ada 142 parsel 264,54 m2'lik kısmı Ahmet AKYÜZ ve arkadaşları

(2026/92) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah. Yazlık Mevkii 105 ada, 38 parsel

105 ada, 45 parsel 337,25 m2'lik kısmı

2,57 m2'lik kısmı Emine Kavanoz

(2026/93 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 104 ada 40 parsel

104 ada 124 parsel

104 ada 80 parsel 266,54 m2'lik kısmı

98,53 m2'lik kısmı

78,74 m2'+36,42 m2'lik kısmı Mirhan Efe NADİR

Yaren NADİR ERTEN

Yusuf Ali NADİR

(2026/94 Esas) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Yeşilyurt Mah. Orta Mahalle mevki 194 ada, 2 parsel 384,16 m2'lik kısmı Engin ACER

(2026/95 Esas) Trabzon İli Akçaabat İlçesi Cevizlik mahallesi, kabasakal mevki 103 ada 8nolu parsel 280,32 m2'lik kısmı Muhammet KEDİKLİ

(2026/96 Esas) Trabzon ili, Akçaabat İlçesi, Uçarsu Mah., Güney mevki, 171 ada, 9 parsel

170 ada 9 parsel 2071,31+32,84+198,81 m2'lik kısmı İlyas KURT

(2026/97 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 105 ada 41 nolu parsel 36,46 m2'lik kısmı ve 328,22 m2'lik kısmı Yusuf BİRİNCİ

(2026/98 Esas ) ,Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah., Yazlık mevki 104 ada, 509 parsel 2,55+1149,60 m2'lik kısmı Ahmet Akyüz ve Arkadaşları

(2026/99 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 104 ada 82 noluparsel

104 ada 443 noluparsel 1379,00 m2'lik kısmı

806,38'm2lik kısmı Arzu ÇOLAK

(2026/100 Esas) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah., Yazlık mevki

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Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 104 ada, 493 parsel

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104 ADA 489 parsel 114,89 m2'lik kısmı 1506,64 m2'lik kısmı

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114,89 m2'lik kısmı Asiye Günaydın ve Arkadaşları

(2026/101 Esas)

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Bakıye NATİR ve arkadaşları

(2026/102 Esas ) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah. Yazlık mevkii 105 ada, 36 parsel 2584,56 m2'lik kısmı Abdullah Yazcı ve Arkadaşları

(2026/103 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 111 ada 21 parsel 787,93 m2'lik kısmı Fatma ŞAŞ ve arkadaşları

(2026/104 Esas) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah., Yazlık mevki 111 ada, 14 parsel

111 ada 17 parsel 2557,37 m2'lik kısmı

1447,76 m2'lik kısmı Ahmet Şaş ve Arkadaşları

(2026/105 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 111 ada 10 nolu parsel

111 ada 20 nolu parsel 528,54 m2'lik ve 800,12 m2'likkısmı

2457,36 m2'lik kısmı ve 2573,63 m2'lik kısmı Ahmet BUYUK ve arkadaşları

(2026/106) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Yeşilyurt Mah. Ortamahalle mevki 194 ada, 5 parsel 3606,47 m2'lik kısmı Yusuf ACER

(2026/107 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, yeşilyurt mahallesi ortamahalle mevki 194 ada 25 nolu parsel 276,43 m2'lik kısmı Şenol UZUN ve arkadaşları

(2026/108) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah., Yazlık mevki, 110 ada, 6 parsel 382,26 m2'lik kısmı Ali İhsan Kubaliç ve Arkadaşları

(2026/109 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 104 ada 434parsel

104 ada 428parsel

104 ada 427parsel 427,68 m2'lik kısmı 437,90 m2'lik kısmı 479,52 m2'lik kısmı Ali NATİR ve arkadaşları

(2026/110 Esas) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah., Yazlık mevki, 104 ada,502 parsel,

104 ada, 503 parsel 227,06 m2'lik kısmı

1974,06 m2'lik kısmı Ali Birinci ve Arkadaşları

(2026/111 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi uçarsu mahallesi güney mevki, 177 ada 3 nolu parsel

178 ada 3nolu parsel 63,23 m2'lik kısmı

1304,58m2'lik kısmı Ayşe ÜÇÜNCÜve arkadaşları

(2026/112 Esas) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah. Yazlık mevki, 104 ada, 385 parsel 373,03 m'lik kısmı İbrahim Kavanoz

Mustafa Kavanoz

Tahir Kavanoz

(2026/113 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 104 ada 138 nolu parsel 144,63 m2'lik kısmı Ahmet AKYÜZ ve arkadaşları

(2026/114 Esas) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah., Yazlık mevki 104 ada, 393parsel

104 ada, 394 parsel 827,53 m2'lik kısmı

146,54 m2'lik kısmı Ayşe Kavanoz ve Arkadaşları

(2026/115 Esas) Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, şinik mahallesi, yazlık mevki 105 ada 46 nolu parsel 1670,22 m2'lik kısmı Ahmet BOZALİ ve arkadaşları

(2026/116 Esas) Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Şinik Mah. Yazlık mevkii 104 ada, 401 parsel 173,34 m2'lik kısmı Şengül Birinci

Şenol Birinci

Zeliha Birinci

(2026/117 Esas)

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Basın No: ILN02475916