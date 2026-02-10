T.C. AKÇAABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/15 Esas

04.02.2026

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmaza ilişkin, mahkememizin 2026/15 Esas sayılı dosyasında, Karayolları Genel Müdürlüğünün 03.05.2024 tarih ve 2024/103 sayılı kararı ile 03.03.2025 tarih ve 2025/15 sayılı ile Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı alındığı, kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Duruşma Tarihi : 02/04/2026 Duruşma Saati : 11:15

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri Trabzon ili, Akçaabat ilçesi,

Doğanköy Mahallesi, 2896 ada, 8 parsel 371,37 m² büyüklüğündeki taşınmazın 68,38 m²'lik kısmı ARZU PERÇİNKAYA

AYFER ŞAHİNBAŞ

ESMA SALİH

FATİME ŞAHİNBAŞ

HAMZAŞAHİNBAŞ

HANIM ŞAHİNBAŞ

HATİCE ŞAHİNBAŞ

HİKMET ŞAHİNBAŞ

MUSTAFA ŞAHİNBAŞ

SAHRA ŞAHİNBAŞ

YAHYA ŞAHİNBAŞ

ZEKERİYA ŞAHİNBAŞ

ZELİHA YETİŞGEN

