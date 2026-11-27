ESAS NO : 2026/483 Esas

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Işıklar Fabrika Mahallesi, 341 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 763,95 m²'lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak malik Ali ÇELİK ile uzlaşma sağlanamadığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememizde dava açıldığı;

Duruşmasının 25/12/2026 günü saat 09:30'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı;

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları 'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına [Banka ve Şube Adı]'na yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ihtaren ilan olunur. 24.11.2026

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Basın No: ILN02604566