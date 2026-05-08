T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacıTÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Bankası'da açılacak olan hesaplara yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının13/05/2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.

S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak

Alanı(m²) Duruşma

Saati 1 2026/119 Akdamar Köyü 1826/45 Mehmet Yılmaz 172,72 09.10 2 2026/122 Akdamar Köyü 1832/30 Baki Birinci 407,24 09.55 3 2026/124 Kirazlık Köyü 1613/24

1607/4 Mehmet Yılmaz 58,17

1.726,95+173,13 09.50 4 2026/126 Kirazlık köyü 1613/10 Ahmet Pekin, Gülcan Karali, Menşure Kocaman 468,82 11.00 3 2026/128 Kirazlık köyü 1606/2

1604/18 Bilal Altuntaş, Emine Kurak, Fatih Altuntaş, Münevver Demir 697,51+154,29

37,89 10.55 4 2026/131 Kirazlık Köyü 1601/12 Emine Şentürk, Güngör Şentürk, Nedim Şentürk 2.554,16 11.20 5 2026/132 KirazlıkKöyü 1601/7

1601/5 Sakine Bayrakdar 213,60

112,12 11.10 6 2026/133 Kirazlık Köyü 1600/51

1600/159 Rıfat Bayram, Temel Bayram 16,27

194,38 11.35 7 2026/134 Kirazlık Köyü 1600/46 Fehime Altındaş, Halil İbrahim altındaş, Havva Eroğlu, Nurgül Altındaş, Ömer altındaş, Selim Birinci, Yusuf Kaan Altındaş, Zeki Altındaş 69,68 11.25 8 2026/135 Kirazlık Köyü 1600/43

1600/42 Abdulsamet Bostan 189,40

135,97 10.10 9 2026/136 Kirazlık Köyü 1600/37 Ahmet Bayram 248,99

3,07 11.45 10 2026/137 Kirazlık Köyü 1600/20 Mustafa Yılmaz 794,50+927,05 10.05 11 2026/138 Kirazlık köyü 1600/110 Mustafa Bostan 265,03 10.15 12 2026/116 Alsancak Köyü

Öz akdamar Köyü 1681/58

1681/60

1996/34 Ali AltındaşHüseyin Altındaş 371,76

177,18+41,85

1697,21+78,15+668,92+84,38 09.05 13 2026/118 Öz Akdamar

Köyü 1996/29 Asiye Bayram, Hasan Bayram, ismail Bayram, muhammet Bayram, SebahattinBayram, Yaşar Bayram, 2085,97 09.20 14 2026/125 Kirazlık Köyü 1613/21

1613/11

1600/44 Ahmet Ylmaz, Ali Osman Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Fatma erdemir, Hüseyin Yılmaz, Köksal Yılmaz,Nuran İkinci, Nurselen Gedikli, Tülay Cihan, Varol Yılmaz, Yılmaz Yılmaz, Zehra Yılmaz 1039,03

334,24

1013,96+2261,60 09.45 15 2026/139 Kirazlık Köyü 1600/179 Temel Değerli 565,06+218,69 11.50 16 2026/140 Kirazlık Köyü 1600/160 Aysel Yetim, Güngör Bayram, Mehmet bayram, murat altındaş, Mustafa Altındaş, Nagihan Arslan, Zafer Bayram 275,94 10.25 17 2026/141 Kirazlık Köyü 1600/155 Emine Yılmaz, Erol Yılmaz, İsmet Yılmaz, Resül Yılmaz, ŞenolYılmaz 768,13 11.55 18 2026/142 Kirazlık Köyü 1658/16 Mehmet Altındaş 2761,60+1675,48 10.30 19 2026/143 Kirazlık köyü 1658/14

1658/12 Haydar Altındaş 775,04

745,33 09.15 20 2026/144 Kirazlık Köyü 1658/10

1658/7 Ali Altındaş 231,43+246,49

645,10 09.25 21 2026/145 Kirazlık köyü

Akdamar köyü 1613/22

1613/19

1613/13

1613/7

1826/39

1826/38

1826/46 Ali Osman Dülber, Ali Yılmaz, Aynur Hacioğlu, Aysun Haciğlu, Ayşegül Yılmaz, Cevat Yılmaz, Hasan yılmaz, Metin Yılmaz, Serkan Yılmaz,Sezgin yılmaz, Şaduman Dülber, Şaduman Yılmaz 269,46

81,07

186,76

172,27

31,87

316,22+138,20

1227,19 10.00 22 2026/146 Kirazlık Köyü

Akdamar Köyü

Öz Akdamar köyü 1601/47

1833/29

1993/30

1993/25 Beytullah Aydı, Metin Aydın, Muhammet aydın, Neşat aydın, Rahman Aydın, Remziye aydın, Rıfat Aydın 78,65

777,70

652,33

576,05 11.15 23 2026/147 Kirazlık Köyü

Alsancak Köyü

Öz Akdamar köyü 1658/20

1658/8

1658/5

1658/3

1681/59

1996/33 Ayşe Ertem, Cemil Altındaş, Emine Altındaş, Fatma Yılmaz, Hava Altındaş, Nurhan Kırali, Yaşar Altındaş 955,15+342,33

611,17

853,15

296,56

2976,37+440,69

158,15+555,22 09.30 24 2026/148 Akdamar Köyü 1827/17

1827/15 Ahmet Salih Topçu,Fatih Topçu, Fatime Kalkışım, Hasan Topçu, Muhammet Topçu,nuray Elmas, Zehra Topçu 1050,64

960,96 11.05 25 2026/149 Akdamar köyü 1827/13 Ahmet Salih Topçu, Fatime Kakışım, Hasan topçu, Muhammet Topçu, nuray Elmas, SezerTopçu, Zehra Topçu 374,12 11.30 26 2026/151 Akdamar köyü 1829/5

1829/8 Bilal Altuntaş, Emine kurak, Fatih Altuntaş, Münevver Demir 407,27

1122,01 11.40 27 2026/153 Şinik Mahallesi 111 ada 27 parsel Abdullah Yılmaz, Atlas Murat Armutcu, Ayşe Armutcu, Barkın Çavdaroğlu, Beren Armutcu, Berk Çavdaroğlu, Emel Kocakaya, Emine Yazıcı, Gülşen Armutcu, Hacer Bozali, Hediye Armutcu, Kemal Armutcu, Meryem Üçüncü, Mesut Yılmaz, Muzaffer Armutcu, Oya Armutcu, Remziye Yılmaz Altun, Seher Tiryaki, Serap Armutcu, Serpil Armutcu, Şerafettin Armutcu, Yakup Çavdaroğlu, Yılmaz Armutcu, Zeynep Ada Armutcu 1.183,73 10.40 28 2026/154 Cevizlik Mahallesi 103/5

103/7 Ahmet Kedikli 1.680,62

549,13 09.00 29 2026/155 Yeşilyurt Mahallesi 183/50

194/12 Osman Acer 65,47

1.011,54 09.35 30 2026/156 Cevizlik Mahallesi 103/4

103/6 Resül Kedikli 938,15

1.193,96 10.20 31 2026/157 Yeşilyurt Mahallesi 194/19 Eyüp Başocak 1.327,36 1.181,12 09.40 32 2026/158 Şinik Mahallesi 111/6

110/4 Ali Armutcı, Asiye Armutcı, Halil Armutcı, Kemal Armutcı, Meryem Akyüz, Soner Armutcı, Şermin Kalyoncuoğlu, Yaşar Armutcı, Zehra Altun 2.113,06

2.502,83 10.45 33 2026/161 Yeşilyurt Mahallesi 182/28 Zehra Uzar 1.051,02 10.50 34 2026/162 Yeşilyurt Mahallesi 226/1 Adem Şahinoğlu, Ahmet Moradaoğlu, Ali Şahinoğlu, Ali Osman Maradaoğlu, Alican Şahinoğlu, Emine Bak, Emine Moradaoğlu, Gülferide Durmuş, Hanımcık Moradaoğlu, Hasan Moradaoğlu, İbrahim Şahinoğlu, Kezban Baytar, Kübra Moradaoğlu, Osman Moradaoğlu, Ömer Şahinoğlu, Özgün Moradaoğlu, Sakine Moradaoğlu, Sebahat Şahinoğlu, Şaban Şahinoğlu, Şadıman Moradaoğulu, Şadüman Uzuncan, Yaşar Moradaoğlu, Yılmaz Moraoğlu, Zeynep Küçükaygün 2,93

220,12 10.35

Basın No: ILN02463226