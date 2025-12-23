T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

11/12/2025

Esas No : 2025/596

İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü davalılar Ayşe Akpunar ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2025/596 Esas sayılı dosyalarında Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih 2016/47 sayılı Kamu Yararı Kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

Duruşma tarihi : 19/02/2026 Duruşma saati: 09:20

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli

Akçaabat İlçesi

Doğanköy Mahallesi 2969 ada 26 parsel 1.486,96 m² büyüklüğündeki taşınmazın 332,93 m²'lik kısmı Ayşe Akpunar

Cevdet Akyüz

Emine Akyüz

Erol Akyüz

Fatma Akyüz

Türkan Çağlayan

Yahya Akyüz

#ilangovtr

Basın No: ILN02364433