T.C. AHLAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. AHLAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Ahlat İlçe, TUNUS Mahalle/Köy, 259 Ada, 1 Parsel, Tunus Mahallesi Kayaderesi 2/157
Adresi : Tunus Mahallesi Ahlat Ahlat / BİTLİS
Yüzölçümü : 20.003,03 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 56.529.418,55 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEK GENEL MÜDÜRÜĞÜ ADINA 3870 M2 LİK KISIMDA DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR
Diğer : null
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:06
24/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02563669